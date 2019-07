© foto di Mattia Verdorale

"Sinisa, la battaglia è già iniziata". Questo il titolo in prima pagina che il Corriere di Bologna dedica all'allenatore Sinisa Mihajlovic colpito da una leucemia e costretto a stare lontano dai campi di calcio per un bel po': "Il tecnico è entrato ieri al Sant'Orsola per iniziare le terapie contro la leucemia. Il club ha fatto un comunicato: "All'attacco con te!".