Corriere di Bologna: "Sinisa: 'Penso alla squadra ogni minuto'"

vedi letture

"Sinisa: penso alla squadra ogni minuto" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina quest'oggi. Approfondimento sportivo dedicato alle parole del tecnico del Bologna, durante un webinar della società felsinea. Un’ora a rispondere alle domande di ragazzi e ragazze delle giovanili rossoblù. "Non dimentico che Bologna mi diede fiducia come allenatore per la prima volta in serie A. Ricordo quando tornai l’anno dopo con il Catania e il Dall’Ara si alzò in piedi: mi sentivo in debito e sono tornato".