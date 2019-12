Corriere di Bologna: "Sinisa pronto a esserci per il tabù Milan"

"Sinisa pronto a esserci per battere il tabù Milan". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Molto dipenderà dal meteo, ma quasi certamente domani sera Sinisa Mihajlovic contro il Milan sarà sulla panchina rossoblù: nelle scorse ore l’allenatore del Bologna ha ricevuto dai medici il via libera per poter essere al Dall’Ara domani sera, ma sarà importante un aiuto dal clima. Il meteo per domani sera infatti prevede temperature un po’ più alte degli ultimi due giorni abbastanza rigidi e il rischio nebbia, ma per la presenza di Mihajlovic è importante che non piova, situazione prevista per la nottata tra domenica e lunedì. Intanto, il tecnico serbo (che in stagione fin qui ha presenziato a quattro gare di campionato, contro Verona, Spal, Juventus e Lazio) ieri ha diretto regolarmente l’allenamento a Casteldebole, un’altra seduta ad alta intensità in vista della sfida ai rossoneri di domani sera.