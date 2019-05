Corriere di Bologna: "Sinisa ringrazia e col Napoli cerca il record"

© foto di Pierpaolo

Il Bologna sarà impegnato stasera al Dall'Ara nella sfida con il Napoli, inutile ai fini della classifica per entrambe, dal momento che i felsinei hanno raggiunto l'aritmetica salvezza lo scorso weekend e gli azzurri sono secondi ormai da una vita. "Sinisa ringrazia e con il Napoli cerca il record", titola l'edizione odierna del Corriere di Bologna in prima pagina, dedicando uno spazio al calcio con un boxino in taglio alto.