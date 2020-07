Corriere di Bologna: "Sinisa si arrabbia: faremo cambiamenti"

"Sinisa si arrabbia: faremo cambiamenti" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina. Adesso Mihajlovic ha perso la pazienza: "Ormai parlo da due settimane, mi spiace che non capiscano. Abbiamo fatto una grande stagione e non possiamo rischiare di rovinare tutto, invece siamo sulla strada giusta: ko come Milano e Firenze mi fanno male, per loro sembra sia uguale". Il tecnico dei rossoblù non fa più sconti: ci saranno cambiamenti, in molti lo hanno deluso. Il club resta in silenzio