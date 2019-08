"Sinisa si riprende la sua panchina". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Sinisa Mihajlovic non ha commosso solo squadra e tifosi ma tutta l’Italia. Il suo ritorno in panchina a Verona però non dovrebbe essere un caso isolato. Il tecnico è tornato in ospedale ma se tutto andrà come previsto potrebbe essere al suo posto già venerdì prossimo al Dall’Ara contro la Spal. Il professor Cavo che ce l’ha in cura: «è un esempio per tutti i malati».

