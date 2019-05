© foto di stefano tedeschi

Titolo a tutta pagina del Corriere di Bologna dedicato a Sinisa Mihajlovic, che recita così: "Sinisa, si spera". Il tecnico serbo è stato invocato per tutta la gara contro il Napoli dal suo pubblico, che a gran voce ne ha chiesto la permanenza: il quotidiano riporta di spiragli positivi dopo il summit al Dall'Ara di fine gara. Ma se le sensazioni sono positive, a Bologna non possono comunque stare tranquilli, perché sulla scrivania di Sinisa arriveranno numerose offerte nei prossimi giorni, che potrebbero far vacillare il tecnico serbo.