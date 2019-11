Corriere di Bologna, Sinisa suona la carica: "Voglio una reazione"

"Sinisa torna e suona la carica: 'Mi aspetto una reazione'": così il Corriere di Bologna in prima pagina. Mihajlovic ieri ha seguito l'allenamento della sua squadra e ha avuto un colloquio con i suoi calciatori. Una chiacchierata a cuore aperto, nella quale Mihajlovic ha toccato con i suoi giocatori temi tecnici ma anche personali, spiegando il suo percorso di cure e la sua situazione, che lo ha portato ad essere più lontano dalle comunicazioni con il gruppo rispetto agli altri ricoveri. Il tecnico, per ripararsi dal freddo, ha indossato un giubbotto dello staff: non è stato ancora deciso se sarà in panchina o meno nella sfida di domenica con il Parma.