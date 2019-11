"Sinisa torna dal suo Bologna": così il Corriere di Bologna in apertura. Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, insieme alla moglie Arianna, è uscito ieri dal reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, al termine del terzo ciclo di cure. Oggi riabbraccerà la sua squadra dirigendo l’allenamento del Bologna e domenica, se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà in panchina per la sfida casalinga contro il Parma.