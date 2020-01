© foto di Mattia Verdorale

"Sinisa torna in ospedale per nuove cure". Titola così il Corriere di Bologna a pagina 18 sull'allenatore dei rossoblù Sinisa Mihajlovic: "Il ciclo di terapie dovrebbe durare un paio di settimane. Possibili permessi per vederlo in panchina. Da ieri mattina Sinisa Mihajlovic è nuovamente ricoverato nel reparto di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore".