"Sinisa, un giorno normale a Casteldebole". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Quasi una vigilia normale a Casteldebole. L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, appena dimesso dall’ospedale dove è in cura per la leucemia, ieri ha allenato regolarmente la sua squadra in vista del match di stasera in casa contro la Spal. Ha parlato a lungo ai suoi giocatori e prima si è riunito con lo staff. il collaboratore tattico Emilio De Leo ha detto: «Mihajlovic è tornato subito ad essere il nostro condottiero: presente, combattivo e concentrato».