Corriere di Bologna: "Skov Olsen, telenovela finita"

"Skov Olsen, telenovela finita": è questo il titolo di oggi per quanto riguarda la pagina sportiva del Corriere di Bologna. Alla fine la decisione del giovane attaccante danese è arrivata: vestirà la maglia del Bologna. Domani sarà in città per la firma del contratto. Intanto su Nicolas Dominguez c'è anche l'interesse del Galatasaray, mentre arrivano brutte notizie per il giovane Schouten, che ha subito una lesione al legamento: starà fuori per un mese.