"Solito Bologna, manca sempre il colpo del ko": questo il titolo scelto dal Corriere di Bologna per parlare delle vicende rossoblù. Gioco, cuore e zero punti per la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic. Il Bologna dà filo da torcere alle avversarie ma poi cade vittima dei propri errori, incapace di dare il colpo del ko. De Leo: "Siamo sulla buona strada, i risultati arriveranno".