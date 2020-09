Corriere di Bologna: "Solo mille tifosi (con la mascherina), Bonaccini riapre gli stadi di Serie A"

vedi letture

"Solo mille tifosi (con la mascherina), Bonaccini riapre gli stadi di Serie A". Titola così a pagina quattro il Corriere di Bologna, che scrive: "I dubbi della Lega Calcio. Il Bologna studia i biglietti a medici e infermieri per l'esordio al Dall'Ara". Ok al pubblico per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari dopo l'ordinanza della Regione. Vietato assistere alle gare da postazioni in piedi, vigerà l'obbligo di indossare la mascherina e i biglietti andranno acquistati esclusivamente online.