© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna titola sulla squadra cittadina: "Soriano è il talismano". Non è materia per Oscar Wilde, ma a Casteldebole si è arrivati alla sosta con un bel sorriso, frutto del 3-2 in trasferta sul Lecce che ha issato il Bologna al nono posto solitario: per farlo, al Via del Mare, i rossoblù ha dato vita a un vero show offensivo che ha messo al riparo da guai finali. Non è un caso che questo sia accaduto nel giorno del rientro in campo di Roberto Soriano dopo 50 giorni di stop a causa di un edema osseo al ginocchio destro: il trequartista italotedesco è anche tornato al gol, siglando il provvisorio 0-2, ma il suo apporto non si misura solo così. È l’uomo che cuce la manovra, che unisce i reparti, che fa girare al meglio il reparto offensivo: Lecce ne è stata la controprova.