Corriere di Bologna: "Soriano è pronto anche per il Lecce"

Sulla prima pagina del Corriere di Bologna c'è spazio anche per i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, attesi dalla sfida in casa del Lecce. "Soriano è pronto anche per il Lecce" scrive il quotidiano bolognese. Dopo un mese e mezzo ai box per l’edema osseo al ginocchio destro, il centrocampista prenota una maglia per il Via del Mare.