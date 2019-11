Corriere di Bologna: "Soriano in bilico, Svanberg ancora titolare?"

"Soriano in bilico, Svanberg ancora titolare": così il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva. Venerdì nell'anticipo sfida tra i rossoblù e il Sassuolo, al Mapei Stadium. Dijks e Tomiyasu ancora ko, la novità dell’immediato prepartita è la condizione fisica precaria di Soriano che verrà valutato fino all’ultimo istante ma attualmente va considerato in dubbio per la gara di Reggio Emilia. Svanberg si candida a una maglia da titolare.