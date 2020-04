Corriere di Bologna: "Stadio a un passo dalle firme. Grande chance per il dopo virus"

vedi letture

"Stadio a un passo dalle firme. Grande chance per il dopo virus". Questo il titolo a pagina 11 che il Corriere di Bologna riporta con le parole dell'ad del Bologna Claudio Fenucci: "Intesa con il Credito sportivo, il partner c’è. Partiamo a fine emergenza. Nel caso del Dall’Ara ci sarà la prima partnership pubblico-privato in Italia per la realizzazione di uno stadio e l’investimento di Saputo e del Comune sarà un motore per l’economia del territorio".