Corriere di Bologna: "Stankovic: 'Miha un fratello, Inter casa mia'. Non posso tifare"

vedi letture

"C'è già l'Inter. Sfida a San Siro tra i ricordi". Così, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, il Corriere di Bologna titola sul prossimo match dei felsinei. Nella sezione sportiva spazio a un'intervista a Dejan Stankovic, ex nerazzurro amico del tecnico felsineo: 'Sinisa è un fratello, l’Inter è casa mia. Non posso fare il tifo'. Grande amico di Miha, Dejan non si schiera sul match di domani a San Siro in cui il Bologna proverà il colpo. 'Sono al mare, non so neanche se vedrò la partita...'".

Infine, anche le statistiche, sempre nelle pagine interne: "Conte è imbattuto contro i rossoblù. Anche Mihajlovic non l’ha mai sconfitto. I due si stimano molto ma finora i punti li ha portati a casa l’ex ct".