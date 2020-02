vedi letture

Corriere di Bologna: "Stop ai biglietti di Bologna-Juve"

Il Corriere di Bologna titola in taglio alto di prima pagina: "Stop ai biglietti di Bologna-Juve". All’atto pratico, la prima ripercussione sul Bologna Calcio delle restrizioni riguardanti il contagio da coronavirus riguarda la prevendita per la sfida contro la Juventus di domenica 8 marzo: doveva cominciare ieri con la prelazione per gli abbonati, ma il club rossoblù l’ha stoppata in via cautelativa. Al momento, infatti, non ci sono certezze che quella partita si possa disputare a porte aperte e in attesa di capire ulteriori sviluppi il Bologna ieri ha posticipato la data di inizio della prevendita, auspicando che lo scenario della prossima settimana possa cambiare: perdere l’incasso del big match contro la Juventus, infatti, costerebbe al club oltre un milione di mancato introito da biglietteria.