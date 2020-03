Corriere di Bologna: "Stop al campionato, il Bologna prepara il conto"

Nella sezione sportiva del Corriere di Bologna ampio risalto alle ultime vicende dei rossoblù. "Stop al campionato, il Bologna prepara il conto" scrive il quotidiano. Ieri, la questione economica, è stata sollevata con forza dall’ad rossoblù Claudio Fenucci ai suoi colleghi chiedendo che si faccia, ora e subito, una seria valutazione dei rischi economici. Per questo oggi i presidenti si ritroveranno in conference call per affrontare la questione, in una sorta di assemblea informale.