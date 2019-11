Corriere di Bologna: "Straordinari rossoblù"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola: "Straordinari rossoblù". Settimana di straordinari per il Bologna: dopo l’allenamento di martedì che ha cancellato il settimanale giorno di riposo, la squadra ha effettuato due doppi allenamenti con una misura che non si vedeva da qualche tempo dalle parti di Casteldebole.

Mercoledì seduta (lunga, finita ben oltre le ore 13) sul campo al mattino e pomeriggio di lavoro in palestra, ieri seduta tattica mattutina e pomeriggio in sala video per rivedere e correggere gli errori, singoli e di reparto, studiare il Napoli che il Bologna dovrà affrontare domenica ma soprattutto per fissare alcuni concetti fondamentali che la squadra deve ritrovare sul campo per invertire la rotta. Non c’era Sinisa Mihajlovic, che ieri mattino ha svolto i controlli di routine post-trapianto al Policlinico Sant’Orsola: questa mattina alle ore 11 è in programma nella sala stampa dello stadio Dall’Ara la conferenza stampa nella quale il tecnico, il club rossoblù e i medici faranno il punto sul percorso di cure dell’allenatore del Bologna.