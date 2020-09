Corriere di Bologna su Hickey: "Il ragazzino non ha paura, ma ora iniziano gli esami"

"Il ragazzino non ha paura, ma ora iniziano gli esami". Questo il titolo a pagina 8 che il Corriere di Bologna dedica a Aaron Hickey: "Uno dei grandi protagonisti della vittoria sul Parma è stato Aaron Hickey: al debutto assoluto rossoblù, giunto quasi a sorpresa, il ragazzino scozzese ha impressionato per faccia tosta e qualità nonostante i 18 anni compiuti lo scorso giugno. Massimo Tarantino, che nel corso della sua lunga esperienza alla guida del settore giovanile della Roma aveva già sentito parlare di lui: «È un ragazzo che si conosceva e che da qualche anno fa parlare di sé per la sua precocità, perché aveva esordito in prima squadra con gli Hearts a sedici anni. Ha bruciato le tappe, bravo il Bologna ad arrivarci prima di altri club e a scommetterci, oltre che ad individuarlo»".