"Standing ovation" e una foto a mezza pagina di Sinisa Mihajlovic: così il Corriere di Bologna in edicola oggi. Bologna-Lazio finisce 2-2 ma la vittoria è di Sinisa, tornato sulla panchina dei rossoblù e applaudito da tutto lo stadio, anche dai tifosi laziali e non poteva essere altrimenti visti i trascorsi. Sinisa a sorpresa in panchina per i 110 anni del club. Al Dall'Ara finisce 2-2 e Correa sbaglia un rigore nel finale.