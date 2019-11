© foto di Wilman

"C'è l'Inter, Dall'Ara esaurito. Il Bologna: niente è impossibile". Così il Corriere di Bologna, in prima pagina, titola quest'oggi sulla sfida in programma alle 15 tra felsinei e nerazzurri. E nelle pagine interne prosegue così: "Non ci sono imprese impossibili. Mihajlovic lo sta dimostrando'. Bologna a caccia del colpaccio: 'Niente paura e tanta intensità. La gente ci aiuterà'".