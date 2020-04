Corriere di Bologna sui felsinei: "I conti dopo Pasqua"

"Bologna, i conti dopo la Pasqua. Verso gli allenamenti dal 4 maggio. Il ministro dà una data per la ripresa. Il club e i giocatori hanno tempo per le trattative. Soldi e pallone gli stipendi in discussione". Questa è la lunga titolazione del Corriere di Bologna in merito al club felsineo visionabile nella pagina sportiva odierna del quotidiano.