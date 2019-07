© foto di ManWil

"Bologna, i piani per il dopo Pulgar Ma il patto è chiuderla presto. Il club e il procuratore hanno un accordo: se il cileno parte non deve farlo a fine mercato". Questa la titolazione scelta, all'interno delle pagine sportive, nell'edizione odierna, dal Corriere di Bologna sulla trattativa in uscita più importante dei felsinei.