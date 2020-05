Corriere di Bologna sui felsinei: "Il 23 (o il 24) contro la Juve"

Ritorno in campo col botto per i rossoblù felsinei. Come titola in prima pagina il Corriere di Bologna, sarà un esordio difficile, in questa seconda parte di stagione, per gli uomini di Mihajlovic: "Riecco il calcio. Il 23 (o il 24) il Bologna contro la Juve". All'interno si legge: "Bologna, rebus calendario. La serie A ripartirà il 20 giugno con i recuperi, poi toccherà ai rossoblù. Alta tensione tra i club, non c’è intesa sulle date. Lunedì tutti i verdetti".