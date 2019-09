© foto di WilMan

Un titolo a tutta pagina per festeggiare un grandissimo risultato. Il Corriere di Bologna apre così quest'oggi: "La grande rimonta. Festival dei gol e delle emozioni al Rigamonti. Il primo tempo si chiude sul 3-1 per il Brescia. Ma il Bologna, complice Dessena, chiude 3-4". E poi, sempre in prima pagina, si legge: "Palacio: 'Giochiamo così grazie alla mentalità di Sinisa'".