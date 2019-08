I tanti soldi spesi e i tanti affari conclusi hanno portato il Bologna in alto. Almeno nella classifica dei club che più hanno speso in questa sessione estiva. E il Corriere di Bologna in prima pagina scrive così: "Mercato ricco. Il Bologna di Saputo nella top 20 d'Europa". Nelle pagine interne paragoni importanti per i felsinei: "Stavolta Saputo non ha badato a spese. Finora i rossoblù hanno investito più della Juve, del Tottenham, del Liverpool e del Chelsea".