Corriere di Bologna sui felsinei: "Pulgar torna 2 giorni prima"

© foto di ManWil

"Pulgar torna 2 giorni prima. Saputo vuole risolvere il caso. Il cileno è già in città. L’arrivo del presidente e il colloquio decisivo". Così il Corriere di Bologna titola quest'oggi nelle pagine sportive interne sulla questione di mercato che tiene banco, in questi giorni, in casa felsinea, con il difensore che, dopo un lungo tira e molla, potrebbe rimanere in rossoblù.