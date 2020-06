Corriere di Bologna sui felsinei: "Punti zero ma velocità quasi al top"

Il Corriere di Bologna fa il punto della situazione, riguardo il team felsineo, dopo il ritorno in campo poco positivo dal punto di vista dei risultati: "Punti zero ma la squadra corre già. Chilometri e velocità quasi al top. Nell’esordio dopo lo stop i rossoblù escono sconfitti però i dati atletici sono più che positivi. Tra le squadre alla prima uscita quella di Mihajlovic mostra una buona condizione di base" è la lunga titolazione in merito sul Bologna, all'interno della sezione sportiva del quotidiano oggi in edicola.