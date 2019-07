Corriere di Bologna sui felsinei: "Sabatini al lavoro sulle cessioni"

© foto di WilMan

Il Corriere di Bologna, oggi in edicola, nelle pagine sportive dedica spazio al mercato dei felsinei e titola: "Sabatini al lavoro sulle cessioni. Il Siviglia in pressing su Pulgar". Per il direttore rossoblù tanto il lavoro, viste anche le altre trattative presenti nel sottotitolo dell'articolo del quotidiano bolognese: "In uscita Helander diretto ai Glasgow Rangers e Santander cercato dallo Jiangsu".