Corriere di Bologna sui felsinei: "Sedie, scope e mogli in braccio"

Titolo curioso, quest'oggi, per il Corriere di Bologna nel quotidiano articolo dedicato ai felsinei: "'Sedie, scope e mogli in braccio. Così alleniamo i rossoblù a casa'. Marchesi, preparatore del Bologna: 'Stiamo aiutando gli atleti a tenersi in forma'". Il membro dello staff rossoblù spiega come i ragazzi di Mihajlovic stanno provando a resistere, sportivamente parlando, allo stop al campionato.