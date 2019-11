Corriere di Bologna sui felsinei: "Sinisa in panchina? Rischioso"

© foto di Wilman

Più del calcio giocato, è la salute di Mihajlovic a tener banco in queste ore in casa felsinea. E il Corriere di Bologna, sull'argomento, titola così in prima pagina: "Sinisa dimesso: 'Il trapianto è andato bene'. L'intervento a fine ottobre. In alto, in evidenza, anche l'opinione dell'ematologo Fabrizio Pane: "Un recupero molto veloce in panchina? E' rischioso".

Nella pagina interna tutta dedicata all'allenatore rossoblù leggiamo: "Trapianto di midollo e dimissioni 'Sinisa, condizioni soddisfacenti'. Il tecnico lascia il Sant’Orsola. L’ospedale: 'Intervento lo scorso 29 ottobre, donatore non familiare'".