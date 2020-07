Corriere di Bologna sui rossoblù: "A Musa duro"

"A Musa duro": gioco di parole a tutta pagina per il Corriere di Bologna in edicola stamani. Tre punti pesantissimi in chiave Europa per il Bologna in casa dell'Inter. Vittoria 2-1 in rimonta per la formazione di Sinisa. Apre Lukaku, Lautaro si fa parare un penalty, poi Juwara e Barrow la ribaltano. Mihajlovic: "Primo 20' da fare schifo, poi è uscito il carattere".