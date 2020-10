Corriere di Bologna sui rossoblù: "Adesso tocca a Sinisa"

"Bologna, adesso tocca a Sinisa" scrive il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva odierna. Pochi rinforzi dal mercato, il tecnico deve aggiustare la squadra. Il tecnico pensa al suo Bologna ma sabato si concederà una serata di svago partecipando come ospite in Rai al programma "Ballando con le stelle". Nessun arrivo in difesa e addio a Bani: il rinforzo è Calabresi. Senza Poli e Medel, a centrocampo uomini contati: il futuro è dei giovani. In attacco corte 'inutile' a Supryaga: aggrappati ancora a Palacio.