Corriere di Bologna sui rossoblù: "Bigon chiude agli acquisti: 'Ma Tomi non si muove'"

"Bigon chiude agli acquisti: 'Ma Tomi non si muove'", titola oggi a pagina dieci il Corriere di Bologna. Dopo la cessione di Bani, il direttore sportivo dei felsinei traccia un bilancio del mercato condotto dalla società: "Non è che mi diverto a fare mercati non sfavillanti". Categorica la presa di posizione su Tomiyasu: "L'offerta del Milan non collima con la nostra valutazione".