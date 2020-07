Corriere di Bologna sui rossoblù: "Bologna sconfitto, lite Sinisa-Gasperini"

"Bologna sconfitto, lite Sinisa-Gasperini". Titola così in taglio alto in prima pagina il Corriere di Bologna sulla gara di ieri, persa dai rossoblù: "A Bergamo seconda sconfitta di fila per i rossoblù che subiscono ancora gol. Decide la rete del colombiano subentrato. Lite Miha-Gasperini: insulti in diretta tv".