Corriere di Bologna sui rossoblù: "Bologna, si rompe Skov Olsen"

"Bologna, si rompe Skov Olsen". Questo il titolo che è possibile trovare sulla prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola in riferimento all'infortunio in nazionale rimediato dal fantasista rossoblù: "Un altro intoppo, il quarto infortunio serio nel giro di due settimane: la pausa per le nazionali ha regalato un altro grattacapo a Mihajlovic, che dovrà fare a meno di Andreas Skov Olsen per almeno un mese e mezzo a causa di una vertebra fratturata".