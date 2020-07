Corriere di Bologna sui rossoblù: "Cinque cessioni per fare mercato"

"Cinque cessioni per fare mercato". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bologna in riferimento al mercato rossoblù: "Sansone, Santander, Mbaye, Dijks, Denswil: per motivi diversi, Bigon può trovare lì i soldi necessari. Per tanti club di serie A, il mercato ormai imminente dovrà essere quello delle idee, dato che l’emergenza Covid ha messo a dura prova i conti delle società o delle aziende dei presidenti: nel caso di Joey Saputo, i guai arrivano anche dalla Mls (campionato molto legato agli introiti di biglietteria e agli incassi da stadio, azzerati) e per il Bologna il prossimo mercato sarà legato anche agli introiti delle cessioni".