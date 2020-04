Corriere di Bologna sui rossoblù: "Ecco chi è tornato a casa"

"Bologna, ecco chi è tornato a casa" scrive il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva a pagina 11. Otre a Krejci (in Repubblica Ceca da inizio marzo, infortunato), Dijks è tornato in Olanda, il vice di Mihajlovic Tanjga è andato a Belgrado e Danilo ha raggiunto la famiglia in Brasile, con l’intento di riportarla in Italia.