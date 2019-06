© foto di WilMan

Il Corriere di Bologna, oggi in edicola, dedica un articolo al club rossoblù e, in particolare, al reparto offensivo dei felsinei. Il perché è presto spiegato nel titolo scelto dal quotidiano: "Bologna, il ballo degli attaccanti. Defrel, Kouamé e anche Simeone". Tre nomi importanti ma anche altre trattative, come si può leggere nel sottotitolo. "Ok il rinnovo di Palacio. Spunta il nome di Sanabria, a centrocampo piace l'ex Toro Prcic".