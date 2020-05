Corriere di Bologna sui rossoblù: "Il Bologna si allena, tutto come prima"

vedi letture

"Il Bologna si allena, tutto come prima". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Bologna in edicola stamani sul ritorno in campo della squadra di Mihajlovic: "«Adesso la mascherina la portate tutti». Nel primo giorno di allenamento con la squadra, Sinisa ha anche voglia di scherzare sulla malattia. Torelli, esercizi con la palla ma niente contrasti e soprattutto niente doccia. Sono le regole della ripresa alla quale ha assistito anche l’assessore comunale allo Sport, Matteo Lepore. Intanto ieri la Figc ha stabilito le date dell’eventuale ripresa della stagione che si dovrà concludere entro il 20 agosto".