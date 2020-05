Corriere di Bologna sui rossoblù: "Il Bologna torna in campo"

"Il Bologna torna in campo". Questo il titolo in prima pagina sul Corriere di Bologna in edicola stamani: "Il governo dà il via libera alla ripresa del campionato: la serie A riparte il 20 giugno. Il ministro Spadafora ha detto sì: dal 20 giugno ricomincia il campionato di calcio di serie A. Oggi il Bologna saprà il giorno esatto in cui tornerà in campo".