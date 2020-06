Corriere di Bologna sui rossoblù: "La legge di Barrow"

Sulla prima pagina del Corriere di Bologna, ampio spazio al successo dei rossoblù in casa della Samp. "La legge di Barrow" scrive il quotidiano bolognese. Tre punti d'oro per il Bologna che sbanca casa Samp. Decisivo l'ingresso di Barrow: gol, palo e assist. Mihajlovic però non è contento: "Non ho visto quello che mi aspettavo".