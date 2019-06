© foto di WilMan

"Bologna, Sabatini monitora Gerson". Ecco il titolo scelto dal Corriere Bologna per aprire la propria pagina sportiva dell'edizione oggi in edicola. E, sempre dentro, si può leggere il resto della titolazione: "Mercato rossoblù, il direttore sportivo al lavoro per allestire una mediana di qualità. Il sogno è Duncan, la sorpresa Sow. In attacco vicino l'accordo per il rinnovo di Palacio".