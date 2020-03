Corriere di Bologna sui rossoblù: "Sinisa non molla"

"Sinisa non molla". Questo il titolo a pagina 10 che il Corriere di Bologna dedica ai rossoblù di Mihajlovic che continuano ad allenarsi nell'attesa di capire il loro prossimo impegni in campionato: "Giornata cancellata (ma non per tutti). Fenucci attacca e vuole il pubblico. Oggi la decisione delle 20 società. La squadra torna al lavoro nonostante il rebus calendario. Gli appassionati fuori dai cancelli. Allenamento a porte chiuse e sotto la pioggia con Miha. Si rivede Dijks. Qualche tifoso prova a sbirciare".