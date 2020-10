Corriere di Bologna sui rossoblù: "Stregati e battuti"

vedi letture

"Stregati e battuti". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Bologna oggi in edicola. Il riferimento va alla sconfitta del Bologna per 1-0 sul campo del Benevento. I rossoblù dominano gran parte della gara, si legge, ma sprecano tante occasioni: a segnare e vincere di misura è il Benevento. Tegola in difesa per Sinisa Mihajlovic: si ferma Medel. Il tecnico: "Colpa nostra, meritavamo i tre punti".