Corriere di Bologna sui rossoblù: "Supryaga, assalto per avere la punta"

"Supryaga, assalto per avere la punta". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bologna in edicola. Il riferimento va all'obiettivo numero uno della squadra di Mihajlovic: "Kiev non fa sconti e chiede 15 milioni I procuratori trattano con i club italiani. Oggi il preliminare di Champions per la Dinamo, in caso di sconfitta il Bologna è pronto alla zampata. Sinisa lo vuole: «Da un anno e mezzo senza punta»".